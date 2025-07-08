Через негоду на Закарпатті, в Словаччині та Угорщині низка поїздів змінює графік — УЗ

Штормові погодні умови на території Закарпатської області, а також у Словаччині та Угорщині спричиняють зміни в графіках пасажирських поїздів цієї ночі, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Угорські та словацькі залізниці затримують поїзди №143/750 з Відня і Будапешта, а також №617/964 з Братислави. У зв’язку з цим пасажирів з Дебрецена й Кошице буде доставлено до кордону резервними автобусами, після чого український поїзд №28 забере їх на станції Чоп.

"Час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн, оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині", — зазначає УЗ в телеграм-каналі.

Крім того, через пошкодження контактної мережі поблизу Баркасова та Сколе можливі затримки поїздів №9 Київ – Будапешт, №82 Чоп – Київ, №14 Солотвино – Київ, №38 Мукачево – Одеса та №749 Київ – Чоп (з безпересадковими вагонами на Відень).

"Усі відхилення від графіку ми традиційно збираємо на порталі uz-vezemo. Приносимо вибачення за всі незручності та не спиняємо рух — довеземо всіх безпечно", — підкреслює пресслужба компанії.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7075