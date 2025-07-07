Інтерфакс-Україна
Події
16:21 07.07.2025

Вибух біля Житомира стався через незаконне виготовлення вибухової речовини, підозрюються 5 осіб

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Вибух біля Житомира стався через незаконне виготовлення вибухової речовини, підозрюються 5 осіб
Фото: https://t.me/UA_National_Police/43845

Правоохоронці встановили, що причиною вибухів у Житомирській області 2 липня стало незаконне виготовлення вибухових речовин, повідомляє Національна поліція України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту", - вказується у повідомленні у Телеграм-каналі.

7 липня правоохоронці повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні низки злочинів за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, увечері 2 липня у селі Березина Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень.

 

Теги: #житомирська_область #нацполіція #вибух

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