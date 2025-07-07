Інтерфакс-Україна
Події
09:34 07.07.2025

Келлог планує зустрітися з Зеленським на Конференції з відновлення в Римі – ЗМІ

2 хв читати
Келлог планує зустрітися з Зеленським на Конференції з відновлення в Римі – ЗМІ

Посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та участі у Конференції з відновлення України (URC) 2025, пише Kyiv Post з посиланням на власні джерела, обізнані з цим питанням.

"Незрозуміло, чи приєднається до Келлога хтось із членів кабінету Трампа чи інших посадовців рівня Білого дому на форумі. Державний департамент та Білий дім не відповіли на запит про коментар щодо повної делегації США на URC та запланованої поїздки посланця Трампа", - пише видання.

При цьому відзначається, що Келлог планує відвідати конференцію, яка пройде 10-11 липня, у складі делегації США, а її склад не уточнюється.

Також на конференції, крім Зеленського, очікується присутність голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та інших лідерів країн. Конференція збере урядовців, міжнародні організації, фінансові установи, бізнес-лідерів, муніципалітети та інші зацікавлені сторони для обговорення того, як політика, бізнес та міжнародна взаємодія можуть сформувати сталий розвиток реконструкції України після війни, повідомили організатори Kyiv Post.

Кілька американських організацій, зокрема, аналітичний центр Atlantic Council, а також вашингтонську організацію Razom, яка надає гуманітарну допомогу Україні, також візьмуть участь у конференції.

"URC – це важливий форум для оцінки цих ініціатив та стимулювання подальших зобов’язань не лише допомогти у побудові безпечного та сталого майбутнього для України, але й зробити його взаємовигідним для всіх залучених партнерів, наприклад, завдяки нещодавно оголошеному спільному виробництву безпілотників між США та Україною", – сказала заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід в коментарі Kyiv Post.

"Конференція з відновлення України не завжди була подією, що привертає увагу новин, але для адміністрації Трампа є серйозний стимул зробити це правильно та фактично зобов’язатися допомогти Україні, а не здатися Путіну", – сказав політичний аналітик Razom Даг Клейн.

Він також відзначив, що у питаннях інновацій українці "на багато миль попереду" і "якщо американці не хочуть відставати, США варто почати будувати разом з Україною та вчитися у неї".

Теги: #зустріч #келлог #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 06.07.2025
Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

13:36 06.07.2025
Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

10:55 06.07.2025
Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу

Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу

02:57 06.07.2025
Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

22:40 05.07.2025
Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

21:28 05.07.2025
Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

21:17 05.07.2025
Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

20:56 05.07.2025
Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

09:58 05.07.2025
Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

19:56 04.07.2025
Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 184 бойові зіткнення

Одна людина загинула в Одесі внаслідок ворожої атаки

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 27

У Харкові через атаку російських дронів вже 17 постраждалих, серед них 3 дітей

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих дронів зросла до 13 - ОВА

ОСТАННЄ

У Московській області атакований хімічний завод, який виробляє компоненти до озброєння - ЦПД

Цифровий маркетплейс зброї для забезпечення фронту DOT-Chain Defence запрацював в Україні – Умєров

Петиція про ліквідацію "Київзеленбуду" набрала необхідні голоси

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 30 осіб, троє з яких діти

У Києві внаслідок атаки пошкоджена тепломережа великого діаметру

П'ятеро цивільних зазнали поранень та травм внаслідок атаки російських дронів і ворожих артобстрілів в Дніпропетровській області - ОВА

Генштаб зафіксував упродовж доби 184 бойові зіткнення

Одна людина загинула в Одесі внаслідок ворожої атаки

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 27

Пошкодження є, але обійшлося без потерпілих внаслідок нальоту ворожих дронів на Київ - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА