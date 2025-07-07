Келлог планує зустрітися з Зеленським на Конференції з відновлення в Римі – ЗМІ

Посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та участі у Конференції з відновлення України (URC) 2025, пише Kyiv Post з посиланням на власні джерела, обізнані з цим питанням.

"Незрозуміло, чи приєднається до Келлога хтось із членів кабінету Трампа чи інших посадовців рівня Білого дому на форумі. Державний департамент та Білий дім не відповіли на запит про коментар щодо повної делегації США на URC та запланованої поїздки посланця Трампа", - пише видання.

При цьому відзначається, що Келлог планує відвідати конференцію, яка пройде 10-11 липня, у складі делегації США, а її склад не уточнюється.

Також на конференції, крім Зеленського, очікується присутність голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та інших лідерів країн. Конференція збере урядовців, міжнародні організації, фінансові установи, бізнес-лідерів, муніципалітети та інші зацікавлені сторони для обговорення того, як політика, бізнес та міжнародна взаємодія можуть сформувати сталий розвиток реконструкції України після війни, повідомили організатори Kyiv Post.

Кілька американських організацій, зокрема, аналітичний центр Atlantic Council, а також вашингтонську організацію Razom, яка надає гуманітарну допомогу Україні, також візьмуть участь у конференції.

"URC – це важливий форум для оцінки цих ініціатив та стимулювання подальших зобов’язань не лише допомогти у побудові безпечного та сталого майбутнього для України, але й зробити його взаємовигідним для всіх залучених партнерів, наприклад, завдяки нещодавно оголошеному спільному виробництву безпілотників між США та Україною", – сказала заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід в коментарі Kyiv Post.

"Конференція з відновлення України не завжди була подією, що привертає увагу новин, але для адміністрації Трампа є серйозний стимул зробити це правильно та фактично зобов’язатися допомогти Україні, а не здатися Путіну", – сказав політичний аналітик Razom Даг Клейн.

Він також відзначив, що у питаннях інновацій українці "на багато миль попереду" і "якщо американці не хочуть відставати, США варто почати будувати разом з Україною та вчитися у неї".