На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 30 осіб, троє з яких діти

Протягом минулої доби ЗС РФ обстріляли Харків і 4 населені пункти області із застосуванням дронів різних типів та КАБу, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов..

"Внаслідок обстрілів постраждали 30 людей. У м. Харків постраждали 27 людей, серед них 3 дітей віком 3, 7 і 11 років; у м своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ударів у Харкові пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж; У Куп'янському районі області пошкоджено 2 багатоповерхові будинки та приватний будинок, в Ізюмському - автомобіль та господарчу споруду.