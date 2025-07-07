Інтерфакс-Україна
Події
08:56 07.07.2025

П'ятеро цивільних зазнали поранень та травм внаслідок атаки російських дронів і ворожих артобстрілів в Дніпропетровській області - ОВА

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П'ятеро цивільних зазнали поранень та травм внаслідок атаки російських дронів і ворожих артобстрілів в Дніпропетровській області - ОВА

П'ятеро цивільних зазнали поранень та травм внаслідок атаки російських БпЛА й ударів артилерії по Дніпропетровській області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"По Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно", - написав Лисак.

Також пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія – вогонь рятувальники загасили.

Окрім того Лисак повідомив про атаку російських БпЛА у Маломихайлівській громаді Синельниківського.

"Постраждали троє людей – жінка і два чоловіки. Виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні. Її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство", - додав начальник ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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