Науседа й Штайнмаєр обговорили оборонну співпрацю та підтримку України

Президент Литви Ґітанас Науседа провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прибув до Литовської республіки з візитом у День державності. Про це Науседа повідомив на платформі X в неділю.

"Обговорив литовсько-німецьку тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність з Президентом Штайнмаєром. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі", - написав Науседа на X.

Джерело: https://x.com/GitanasNauseda/status/1941877284991901733