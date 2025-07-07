Інтерфакс-Україна
Події
00:17 07.07.2025

Науседа й Штайнмаєр обговорили оборонну співпрацю та підтримку України

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Президент Литви Ґітанас Науседа провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прибув до Литовської республіки з візитом у День державності. Про це Науседа повідомив на платформі X в неділю.

"Обговорив литовсько-німецьку тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність з Президентом Штайнмаєром. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі", - написав Науседа на X.

Джерело: https://x.com/GitanasNauseda/status/1941877284991901733

Теги: #підтримка #литва #німеччина

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