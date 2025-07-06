На околиці Харкова сталася масштабна ДТП, троє осіб постраждали

Поліція розслідує обставини масштабної аварії, яка сталася близько 13:30 на перехресті вулиці Леся Сердюка та Кільцевої дороги у Харкові.

"Внаслідок зіткнення постраждали троє людей", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціїу Харківській області.

За попередніми даними, 72-річний водій автомобіля ВАЗ-21011 не надав перевагу в русі вантажному автомобілю MAN з напівпричепом, який рухався по головній дорозі. У результаті аварії також відбулося зіткнення транспортних засобів Mercedes-Benz Sprinter та Ford, які рухалися позаду ВАЗу.

Тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів ВАЗ-21011 – 49-річна жінка та 53-річний чоловік.

Розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.