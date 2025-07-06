Інтерфакс-Україна
Події
16:44 06.07.2025

На околиці Харкова сталася масштабна ДТП, троє осіб постраждали

1 хв читати
На околиці Харкова сталася масштабна ДТП, троє осіб постраждали

Поліція розслідує обставини масштабної аварії, яка сталася близько 13:30 на перехресті вулиці Леся Сердюка та Кільцевої дороги у Харкові.

"Внаслідок зіткнення постраждали троє людей", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціїу Харківській області.

За попередніми даними, 72-річний водій автомобіля ВАЗ-21011 не надав перевагу в русі вантажному автомобілю MAN з напівпричепом, який рухався по головній дорозі. У результаті аварії також відбулося зіткнення транспортних засобів Mercedes-Benz Sprinter та Ford, які рухалися позаду ВАЗу.

Тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів ВАЗ-21011 – 49-річна жінка та 53-річний чоловік.

Розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Теги: #харків #нацполіція #дтп #розслідування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 06.07.2025
В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині тяжкі травми отримали четверо українців – МЗС України

В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині тяжкі травми отримали четверо українців – МЗС України

14:12 06.07.2025
На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

12:08 06.07.2025
В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації, 19 осіб постраждали - МЗС

В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації, 19 осіб постраждали - МЗС

09:47 06.07.2025
На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов

На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов

03:38 06.07.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову постраждала також маленька дитина

Внаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову постраждала також маленька дитина

03:01 06.07.2025
У Харкові 1 постраждала внаслідок атаки БпЛА - Синєгубов

У Харкові 1 постраждала внаслідок атаки БпЛА - Синєгубов

02:14 06.07.2025
Ворожі БпЛА знову атакують Харків - мер

Ворожі БпЛА знову атакують Харків - мер

01:27 06.07.2025
Росіяни завдали серію ударів по Харкову, зафіксовано влучання у двох районах міста - Синєгубов

Росіяни завдали серію ударів по Харкову, зафіксовано влучання у двох районах міста - Синєгубов

01:15 06.07.2025
У Харкові вибух, на місто летять ворожі дрони - мер

У Харкові вибух, на місто летять ворожі дрони - мер

00:14 05.07.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині зросла до 5 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині зросла до 5 - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

ОСТАННЄ

Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

Росіяни атакували Херсон, є постраждалі – ОВА

В Києві через спеку обмежено рух вантажівок – патрульна поліція

Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

В Україні в найближчі дві доби на більшості територій без опадів, місцями короткочасні дощі – Укргідометцентр

На Київщині продовжується ліквідація наслідків нічного удару, є постраждалі – ОВА

Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Жіноча мобілізація не планувалась і не планується, Арестович працює в інтересах РФ

Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА