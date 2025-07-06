Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

Україна в рамках великого обміну полоненими змогла повернути додому сотні громадян, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вісім етапів великого обміну. З початку червня додому повернулися сотні наших людей. Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року", - написав Зеленський в телеграм-каналі в неділю.

Він наголосив, що серед повернених не лише військові, а й цивільні.

"Це результат зусиль, яких доклала велика команда України. Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку", - підкреслив президент.