Інтерфакс-Україна
Події
13:36 06.07.2025

Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

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Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

Україна в рамках великого обміну полоненими змогла повернути додому сотні громадян, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вісім етапів великого обміну. З початку червня додому повернулися сотні наших людей. Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року", - написав Зеленський в телеграм-каналі в неділю.

Він наголосив, що серед повернених не лише військові, а й цивільні.

"Це результат зусиль, яких доклала велика команда України. Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку", - підкреслив президент.

Теги: #обмін #полонені #зеленський

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