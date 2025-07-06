Інтерфакс-Україна
Події
09:47 06.07.2025

На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов

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На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов
Фото: t.me/synegubov

 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населеним пунктам області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждала 46-річна жінка і 2-річна дівчинка; у с. Одноробівка Золочівської громади загинув 8-річний хлопчик, постраждали 3-річний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка; с. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 66-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинув 59-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік, 57-річна і 2 65-річні жінки; у с. Широке Близнюківської громади постраждала 27-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, для атаки на Харків окупанти застосували БпЛА, для обстрілів області - некеровані авіаційні ракети, КАБи та безпілотників різних типів.

Внаслідок атаки безпілотників у Харкові пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічну клініку, кафе, 2 магазини, нежитлову будівлю і 4 автомобілі; У Куп'янському районі області пошкоджено приміщення "Укрзалізниці", приватне підприємство, нежитлові будівлі, складське приміщення, приватні будинки, складські приміщення підприємства, автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, автомобілі та трактори. В Ізюмському районі - приватні будинки. У Чугуївському - будинок культури, у Богодухівському - автомобіль

Теги: #харків #синєгубов #обстріл

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