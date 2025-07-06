Інтерфакс-Україна
Події
05:43 06.07.2025

Генсек НАТО припустив напад Путіна на Естонію через 5-7 років

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Володимир Путін може напасти на Естонію через 5-7 років, передає The New York Times.

Під час бесіди ведуча нагадала Рютте про статтю The New Yorker. У ній йшлося про навчання в Естонії, які були проведені з метою перевірити готовність країни до можливого вторгнення Росії.

Зокрема, там зазначалося, що в Естонії немає військово-повітряних і військово-морських сил. Крім того, під час навчань команда, яка грала роль армії, що наступала, мала "перевагу в можливостях" - була більшою за важку бронетехніку і далекобійну зброю. На тлі цього у Рютте запитали, чи не стали ці навчання тривожним сигналом.

"Ні. Те, що описав The New Yorker, вірно, але це не стало для нас тривожним дзвіночком, тому що в нас уже є всі необхідні плани на випадок, якщо Естонію атакують - і росіяни це знають, - наша реакція буде руйнівною", - сказав генсек.

За його словами, він не може вдаватися в деталі, оскільки впевнений, що Путін дивиться ці програми. Водночас зазначив, що "ми повинні" не просто мати ці плани, а й забезпечити наявність людей і військової техніки, щоб втілити їх у життя. І саме тому "потрібно витрачати більше (на оборону – ІФ-У).

Рютте пояснив, що Путін поки що не нападатиме на Естонію, оскільки для захисту буде використана міць НАТО, а також США. Однак він допускає, що в майбутньому спроба вторгнення можлива.

"Справа не в тому, що естонці залишаться самі. Буде задіяна вся міць НАТО, включно з повною підтримкою з боку США, які прийдуть на допомогу. Путін це знає. Тому він не нападе на Естонію зараз. Але він може зробити це через 5 або 7 років, якщо ми не зробимо всіх необхідних додаткових інвестицій", - сказав генсек Альянсу.

Також у Рютте запитали, чи впевнений він у тому, що США захищатимуть Естонію, враховуючи, що президент Дональд Трамп так і не дав чіткого зобов'язання захищати Європу. Він відповів однозначно.

"На 100%. У мене немає жодних сумнівів, і це було абсолютно ясно під час заключної прес-конференції в Гаазі. Крім того, все, що я обговорював за останні шість місяців із новою адміністрацією США - абсолютно жодного натяку на сумнів: США повністю прихильні до НАТО і повністю підтримують статтю 5", - сказав Рютте.

На завершення він додав, що є один серйозний подразник, а саме - факт, що "європейці не сплачували свою справедливу частку".

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/07/05/magazine/mark-rutte-interview.html?searchResultPosition=1

Теги: #нато #напад #естонія

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