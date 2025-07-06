Росіяни завдали серію ударів по Харкову, зафіксовано влучання у двох районах міста - Синєгубов

ЗС РФ завдали щонайменше три удари по Харкову, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються... Профільні служби виїхали на огляд", - написав Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/15496

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