Інтерфакс-Україна
Події
01:27 06.07.2025

Росіяни завдали серію ударів по Харкову, зафіксовано влучання у двох районах міста - Синєгубов

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ЗС РФ завдали щонайменше три удари по Харкову, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються... Профільні служби виїхали на огляд", - написав Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/15496

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Теги: #харків #дрони #влучання

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