Інтерфакс-Україна
Події
21:17 05.07.2025

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський за результатами суботньої доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги по його комунікації з нашими європейськими партнерами повідомив про нові домовленості щодо газу для України.

"У нас є перелік абсолютно чітких цілей в підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи і зараз на рівні Міністерства закордонних справ, також Міністерства енергетики та Нафтогазу. Наші домовленості готуються до реалізації", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Зеленський зазначив, що розраховує, що вже наступного тижня в рамках конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, українські урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергопресурсами.

"Продовжуємо цю роботу. Я дякую всім нашим партнерам, хто нам постійно допомагає та хто готовий масштабувати підтримку в галузі енергетики. Енергетична стійкість – це фундамент стійкості всієї країни", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14995

Теги: #постачання #газ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 05.07.2025
Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

20:56 05.07.2025
Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

09:58 05.07.2025
Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

19:56 04.07.2025
Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

19:55 04.07.2025
Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

17:38 04.07.2025
Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

16:51 04.07.2025
Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

12:47 04.07.2025
Трамп проанонсував розмову із Зеленським

Трамп проанонсував розмову із Зеленським

10:03 04.07.2025
Зеленський про нічні обстріли: РФ вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор

Зеленський про нічні обстріли: РФ вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор

21:02 03.07.2025
Зеленський пропонує ЄС створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення

Зеленський пропонує ЄС створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення

ВАЖЛИВЕ

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

ОСТАННЄ

Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

BlackRock призупинила переговори щодо створення інвестфонду для України після перемоги Трампа на виборах – ЗМІ

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

Літня жінка загинула на Херсонщині через обстріл росіян

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА