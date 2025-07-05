Інтерфакс-Україна
Події
16:44 05.07.2025

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

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У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

В ніч проти 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксари, Чуваська республіка РФ), повідомив Генштаб ЗСУ.

"Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні у телеграм в суботу.

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються, наголосили в Генштабі.

Теги: #впк #ураження #комета

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