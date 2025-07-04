СБУ: в безпілотниках, якими атакували Київ, знайдені компоненти китайського виробництва

Служба безпеки України виявила компоненти китайського виробництва в дронах, якими РФ атакувала Київ в ніч на п'ятницю.

"Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА "Герань" (російська версія безпілотника "Шахед") компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчать маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня.

Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки РФ по Києву і документує злочини окупантів.

Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального Кодексу.