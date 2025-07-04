Інтерфакс-Україна
Події
10:03 04.07.2025

Зеленський про нічні обстріли: РФ вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор

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Зеленський про нічні обстріли: РФ вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор
Фото: ДСНС Києва

Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор, а атака у ніч на п’ятницю була одим із "наймасштабніших і найцинічніших ударів Росії" з початку вторгнення, підкреслює президент України Володимир Зеленський.

"Зараз іще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема, балістичні", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Він нагадав, що перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента Трампа з Путіним.

"Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч. Саме столиця була головною мішенню цього російського удару. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що у протиповітряній обороні почали працювати дрони-перехоплювачі

"Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. "Петріоти" й ракети для них є реальними захисниками життя", - наголосив президент.

Зеленський відзначив, що загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області, станом на ранок відомо про 23 поранених. Він наголосив, що без масштабного тиску Росія не буде змінювати свою агресивну руйнівну поведінку.

"Це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів", - резюмував глава держави.

Теги: #атака_рф #зеленський

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