Семеро постраждалих і пожежі в п'яти районах Києва внаслідок атаки ворожих БпЛА – Кличко

Семеро людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворога на Київ, повідомляє міський голова Віталій Кличко станом на 04:20 п'ятниці у власному телеграм-каналі.

"Семеро постраждалих наразі в столиці. Всіх їх госпіталізували медики", - написав Кличко.

Також, за інформацією мера, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків і на території навчального закладу. Без горіння.

У Солом'янському – падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення. Та було загоряння в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок (введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями). Пожежа сталася на першому поверсі будинку. Також пожежа в приватному секторі.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/14135

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