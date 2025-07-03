Двох людей травмовано внаслідок атаки ворожих дронів у Полтавському районі - ОВА

Двох цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА в Полтавському районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут у Телеграм.

"Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", - написав Когут.

Згодом він додав, що "у Полтавському районі через падіння уламків ворожих БпЛА травмовано ще одну людину. Їй надають всю необхідну допомогу".

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/24335