Інтерфакс-Україна
Події
23:35 03.07.2025

Двох людей травмовано внаслідок атаки ворожих дронів у Полтавському районі - ОВА

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Двох цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА в Полтавському районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут у Телеграм.

"Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", - написав Когут.

Згодом він додав, що "у Полтавському районі через падіння уламків ворожих БпЛА травмовано ще одну людину. Їй надають всю необхідну допомогу".

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/24335

Теги: #постраждалий #полтавська #атака #бпла

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