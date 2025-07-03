Міносвіти спростувало інформацію про необов'язковість військової підготовки в наступному навчальному році

Міністерство освіти та науки України спростовує інформацію про те, що військова підготовка не буде обовʼязковою для студентів з наступного навчального року, повідомляє заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький у соцмережі Facebook.

Зокрема, подаючи таку інформацію, ряд ЗМІ послався на слова Винницького.

"Інформація подана неточно і часто, на жаль, сприйнята невірно", - написав Винницький у Facebook.

У Верховній раді зареєстровано законопроект 13347, яким пропонується запровадити у всі освітні програми фахової передвищої та вищої освіти, замість курсу "БЗВП" (який завершується присудженням військово-облікової спеціальності (ВОС) і складанням військової присяги) дисципліну "Основи національного спротиву". Передбачено, що ця дисципліна буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів і університетів України.

Наразі законопроєкт передбачає зміну концепції за якою студенти набуватимуть знання та навики, необхідні для виконання обов'язків із захисту України.

"БЗВП" (курс підготовки бійця) пропонується замінити на навчальні дисципліну "Основи національного спротиву", в якій робиться акцент на домедичній допомозі, теоретичному компоненті вогневої підготовки, та ознайомлення з сучасними цифровими технологіями, які використовуються в секторі безпеки та оборони.

Польові навчання пропонується скоротити: замість повного циклу вогневої підготовки, що є в структурі мобілізаційного курсу БЗВП, будуть короткі виїзди на полігони для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації в не-міських умовах.

В законопроєкті містяться положення, які уможливлюють проходження дисципліни "Основи національного спротиву" студентами і студентками, які через релігійні переконання не мають права тримати зброю в руках – для них буде збільшено компонент домедичної допомоги.

"Запровадження курсу "Основи національного спротиву" не має на меті готувати студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти до мобілізації. Мобілізаційний вік в Україні залишається незмінним: лише з 25 років, до цього віку – суто за бажанням на спеціальні контракти для добровольців віку 18-24. Тому повноцінний курс БЗВП для всіх студентів непотрібний. А курс "Основи національного спротиву" - це про підготовку до потенційних загроз, з якими може в майбутньому стикнутися будь-який громадянин України", - йдеться в дописі заступника міністра.

"Зараз університети вже розпочали підготовку до викладання в новому навчальному році Теоретичної частини БЗВП, обсягом 3 кредити. Ця підготовка залишається в силі, адже теоретична частина курсу "Основи національного спротиву" мінімально відрізнятиметься від теоретичної частини БЗВП. Різнитиметься практична складова, яка в разі прийняття законопроекту 13347 буде суттєво іншою. Але підготовка до запровадження цієї практичної частини розпочнеться з нового року, тому все що вже зроблено в плані підготовки залишається в силі", - поточнив Винницький.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BWnaydHTQ/?mibextid=wwXIfr