Інтерфакс-Україна
Події
18:12 03.07.2025

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем для обговорення

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Зеленський про розмову Трампа та Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем для обговорення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна небагато спільних тем для розмови, проте Україна підтримує ідею американського лідера про безумовне припинення вогню.

"Не знаю, не впевнений, що у них є багато спільних ідей, спільних тем для розмови, бо вони дуже різні люди. Але якщо говорити про Україну, то ми з самого початку підтримували ідею президента Трампа про беззастережне припинення вогню", - сказав Зеленський під час пресконференції у Данії.

Президент нагадав, що Україна готова до будь-якого формату зустрічі.

"І я думаю, що в Росії тільки Путін справді приймає рішення. Ось чому нам потрібна зустріч на рівні лідерів. Ми дійсно хочемо миру", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.

"О 10:00 ранку (17:00 за Києвом – ІФ-У) відбудеться розмова з президентом Росії Путіним. Дякую!" - написав він у соцмережі Truth Social у четвер.

Теги: #путін #трамп #зеленський

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