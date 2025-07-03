США й Україна працюють над організацією телефонної розмови між Зеленським і Трампом

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США й Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентами України і США - Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом - на тлі повідомлень про призупинення постачання Україні зброї, повідомляє Politico з посиланням на двох людей, знайомих з планами.

"США інформують Україну (про рішення) сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським...США кажуть, що це не пауза, не призупинення. США все ще перебувають у процесі визначення того, як найкраще підтримати українську оборону. Це все ще залишається пріоритетом", - сказав європейський дипломат, знайомий з планами.

Як повідомляє Financial Times, телефонна розмова між Зеленським та Трампом відбудеться у п'ятницю, 4 липня.

"Дональд Трамп і Володимир Зеленський, як очікується, обговорять раптове припинення поставок деяких ключових видів озброєння США до Києва під час телефонної розмови в п'ятницю, за словами осіб, обізнаних з планами, які також зазначили, що український президент порушить питання про можливі майбутні продажі озброєння", - пише видання.

Пізніше в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Володимир Путін також має намір провести телефону розмову з президентом США. "Я сьогодні буду розмовляти з президентом США", - сказав Путін у четвер.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими.

Видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що початкове рішення про призупинення постачання Україні частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації минулого президента США Джозефа Байдена, було прийнято на початку червня, але воно набуває чинності лише зараз. При цьому відзначається, що адміністрація Трампа не просила про подальшу допомогу Україні, хоча від адміністрації Байдена залишилося достатньо коштів, щоб Україні вистачило ще на кілька місяців.

Пізніше Колбі наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

Після цього 2 липня Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. "З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомляється на сайті МЗС України.

Згодом у Міністерстві оборони повідомили, що українська сторона не отримувала повідомлень від США про зупинення постачання погодженої оборонної допомоги і запросила телефонну розмову з американською стороною у зв'язку з інформацією про затримку постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів.