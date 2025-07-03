Інтерфакс-Україна
Події
09:39 03.07.2025

Полтава перебувала під масованою атакою російських безпілотників

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Полтава перебувала під масованою атакою російських безпілотників

Полтава перебувала під масованою атакою ворожих беспілотників, офіційної інформації щодо наслідків поки що немає.

"Шановні полтавці! Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби задіяно", - написала секретар міськради Катерина Ямщикова у телеграм у четвер.

Вона закликала зберігати спокій, дочекатись офіційної інформації, не публікувати фото, відео чи точну інформацію про місця влучань чи роботи ППО.

Теги: #полтава #бпла_рф

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