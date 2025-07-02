Інтерфакс-Україна
Події
22:57 02.07.2025

Конгресмен США закликав адміністрацію Трампа прояснити ситуацію щодо призупинення постачання зброї Україні

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Конгресмен-республіканець США Брайян Фіцпатрік закликав Білий дім та Пентагон провести екстрений брифінг для Конгресу щодо ситуації, пов’язаної з призупиненням постачання зброї в Україну.

"Я офіційно запросив екстрений брифінг від Білого дому та Міністерства оборони для роз'яснення цих повідомлень, перегляду запасів зброї та боєприпасів нашої країни та забезпечення того, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу та збереження справи свободи", - написав він в соцмережі Х.

Фіцпатрік повідомив, що звернувся до президента (США Дональда Трампа – ІФ-У) з проханням відповісти на повідомлення про те, що США приховують критично важливі оборонні матеріали, обіцяні Україні. "Це відбувається на тлі найбільшого повітряного нападу з початку війни, Росія випустила понад 500 одиниць зброї по цивільних цілях за один тиждень", - підкреслив він.

Конгресмен зауважив, що "українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. У захисті свободи не може бути напівзаходів. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу".

Джерело: https://x.com/RepBrianFitz/status/1940451015125246089

Теги: #конгресмен #трамп #сша #вимога

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