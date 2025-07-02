Інтерфакс-Україна
Події
22:40 02.07.2025

Зеленський: розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США

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Президент України Володимир Зеленський в середу зустрівся з представниками американських компаній, підприємцями – членами Американської торговельної палати.

"Говорили про те, як важливо працювати в Україні та з Україною – сплачувати податки, зберігати та створювати нові робочі місця. Також розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США. Наш захист – спільний, і американські системи в Україні захищають не лише життя людей, а й підприємства", - сказав Зеленський.

За його словами, "ми системно розбудовуємо нашу співпрацю: від відбудови до оборони та технологій. Маємо все реалізувати. Робимо також що потрібно, аби підприємців чули, а правила гри для всіх були рівними та справедливими".

Зеленський подякував усім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист і продовжують працювати в Україні заради посилення спільної стійкості.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14937

Теги: #сша #бізнес #зеленський

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