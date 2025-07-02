Інтерфакс-Україна
Події
17:24 02.07.2025

У 2025р. отримано понад 3,5 тис. звернень про порушення під час мобілізації, частина не підтвердилася - омбудсман

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У 2025р. отримано понад 3,5 тис. звернень про порушення під час мобілізації, частина не підтвердилася - омбудсман
Фото: https://www.facebook.com/dmytro.lubinets

Цьогоріч до Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини вже надійшло понад 2 тис. звернень щодо порушення прав людини під час мобілізаційних процесів, велика кількість не мала ознак правопорушення, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

"Я бачу статистику, що збільшується кількість звернень. Наприклад, в цьому році я вже отримав більше, ніж 3,5 тис. звернень. У нас є випадки, коли фізично мої представники в регіонах приїжджають до приміщень ТЦК і СП та допомагають відновити порушені права громадян України", - сказав він під час пресконференції "Сміливі змінюють світ".

За його словами, велика частина звернень не містила ознак правопорушення, однак виявлені випадки порушення прав громадян отримують правову оцінку з боку Секретаріату.

"Я не скажу, що кожне звернення знаходить ознаки порушених прав. Велика кількість звернень після нашого втручання… Ми розбираємось і не знаходимо порушених прав, але достатньо велика кількість все ж таки порушених прав залишається і ми на це юридично реагуємо", - зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, на підставі звернень Офісу омбудсмана були відкриті кримінальні провадження, і більше ніж 50 працівників ТЦК і СП притягнули до дисциплінарної відповідальності. Омбудсман також повідомив, що у деяких випадках після втручання уповноваженого було проведено повторне обстеження військово-лікарською комісією, за результатами якого особа була визнана непридатною до військової служби та демобілізована відповідно до законодавства.

Він підкреслив, що це не нова тенденція останнього року - подібні звернення були завжди, зокрема у 2022 році.

"Моя позиція дуже проста: це треба робити виключно на підставі діючого законодавства України, без порушень прав громадян України", - наголосив Лубінець.

Він також зазначив, що Офіс реагує не лише на офіційні звернення, а й на публічні повідомлення у ЗМІ.

Теги: #мобілізація #лубінець

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