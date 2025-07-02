Поліція Києва затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко

Поліція Києва затримала таксиста, який вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко.

"Подія трапилася 30 червня, близько 15:00 години на столичному Печерську. До поліції звернулась співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, спровокував конфлікт та завдав їй ударів, після чого поїхав з місця події", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва в мережі Facebook.

Зазначається, що оперативні працівники швидко встановили особу водія таксі, та затримали його - порушником виявився 63-річний місцевий мешканець.

Дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України - побої і мордування.

Раніше співачка Тоня Матвієнко повідомила в мережі Instagram, що 30 червня під час поїздки у таксі Bolt водій поводився агресивно, а згодом вдарив її.