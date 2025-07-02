Дніпропетровщина: Сили ППО знищили 8 ворожих безпілотників, є пошкодження і постраждалі

Сили протиповітряної оборони Дніпропетровської області знищили 8 ворожих безпілотних літальних апаратів, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук в інформації станом на 7:30 ранку.

За його словами, внаслідок ворожих атак у Кривому Розі пошкоджене приватне підприємство. Також у Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство, постраждала жінка 69 років.

Ввечері та вранці окупанти продовжили обстріли Нікопольського району, застосовуючи дрони та артилерію: "Цілили по райцентру та Покровській громаді. Через ранкові удари у Нікополі пошкоджена багатоповерхівка, приватний будинок, гараж, господарська споруда, лінія електропередачі", - зазначив він.

Інших випадків обстрілів у громадах області минула ніч не зафіксувала.

"В області працювали наші сили ППО. Оборонці неба знищили 8 ворожих БпЛА", – йдеться у повідомленні Миколи Лукашука в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/mykola_lukashuk/19757