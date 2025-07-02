Інтерфакс-Україна
Події
08:52 02.07.2025

Дніпропетровщина: Сили ППО знищили 8 ворожих безпілотників, є пошкодження і постраждалі

1 хв читати
Дніпропетровщина: Сили ППО знищили 8 ворожих безпілотників, є пошкодження і постраждалі

Сили протиповітряної оборони Дніпропетровської області знищили 8 ворожих безпілотних літальних апаратів, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук в інформації станом на 7:30 ранку.

За його словами, внаслідок ворожих атак у Кривому Розі пошкоджене приватне підприємство. Також у Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство, постраждала жінка 69 років.

Ввечері та вранці окупанти продовжили обстріли Нікопольського району, застосовуючи дрони та артилерію: "Цілили по райцентру та Покровській громаді. Через ранкові удари у Нікополі пошкоджена багатоповерхівка, приватний будинок, гараж, господарська споруда, лінія електропередачі", - зазначив він.

Інших випадків обстрілів у громадах області минула ніч не зафіксувала.

"В області працювали наші сили ППО. Оборонці неба знищили 8 ворожих БпЛА", – йдеться у повідомленні Миколи Лукашука в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/mykola_lukashuk/19757

Теги: #постраждалі #днапропетровщина #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 02.07.2025
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталася пожежа, є постраждалі – ДСНС

Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталася пожежа, є постраждалі – ДСНС

08:32 02.07.2025
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка — ОВА

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка — ОВА

07:30 02.07.2025
Окупанти завдали 376 ударів по Запорізькій області, поранені четверо мирних мешканців — ОВА

Окупанти завдали 376 ударів по Запорізькій області, поранені четверо мирних мешканців — ОВА

07:01 02.07.2025
Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

04:10 02.07.2025
Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

22:01 01.07.2025
Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

08:54 01.07.2025
Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

08:49 30.06.2025
На Харківщині 2 загиблих і 8 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу

На Харківщині 2 загиблих і 8 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу

08:01 30.06.2025
У Пісочині на Харківщині до 8 зросла кількість постраждалих через ворожі дрони - ДСНС

У Пісочині на Харківщині до 8 зросла кількість постраждалих через ворожі дрони - ДСНС

02:25 30.06.2025
Через нічну атаку ворожих БпЛА у передмісті Харкова 4 постраждалих

Через нічну атаку ворожих БпЛА у передмісті Харкова 4 постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові рішення РНБО щодо санкцій

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

ОСТАННЄ

Великобританія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону - ЗМІ

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

ВАКС розгляне запобіжний захід помічнику нардепа Касая Дмитру Пархісенку у справі про розтрату понад 27 млн грн - ЦПК

Німеччина посилює заходи проти російського "тіньового флоту" — МЗС

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 90 од. автотехніки - Генштаб

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ЦПД: Виробництво "Шахедів" у КНДР вже налагоджено за допомогою Росії

Трамп виступив за депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США

Внаслідок удару БпЛА по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру — прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА