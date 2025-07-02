Внаслідок удару БпЛА по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру — прокуратура

У ніч на середу російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харкова, попередньо за допомогою безпілотного літального апарата типу "Герань". Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Близько о третій годині ночі військовослужбовці ЗС РФ, порушуючи закони та звичаї війни, попередньо за використанням БпЛА типу "Герань", завдали одного удару по цивільній інфраструктурі Новобаварського району міста Харкова. Внаслідок удару пошкоджено офісні приміщення та приміщення СТО. Пожежу на даний час локалізовано, постраждалі відсутні", — йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/23800