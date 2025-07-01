Росіяни вдарили "Іскандерами" по Гуляйполю, є загиблі та постраждалі – Сили оборони Півдня

Росіяни у вівторок, 1 липня, о 9:15 завдали ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської область, повідомляє командування Сил оборони Півдня України.

"Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М". Внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що в результаті улару є постраждалі і загиблі серед місцевого населення. Деталі уточнюються.