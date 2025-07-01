Раді пропонують притягати батьків до адмінвідповідальності за правопорушення малолітніх та неповнолітніх

Народні депутати пропонують поширити адміністративну відповідальність на батьків та осіб, які їх замінюють, за правопорушення, вчинені малолітніми та неповнолітніми дітьми.

Відповідний законопроєкт № 13438 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності батьків за правопорушення, вчинені малолітніми та (або) неповнолітніми дітьми зареєстровано у парламенті, повідомляє сайт Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці, основним завданням законопроєкту є встановлення чіткої адміністративної відповідальності в ситуаціях, коли об’єктом правопорушення виступає малолітня дитина. Таким чином буде забезпечено однакову відповідальність за порушення прав дітей обох вікових категорій – як малолітніх (до 14 років), так і неповнолітніх (14–18 років).

Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 180 КУпАП, поширивши адміністративну відповідальність за доведення до стану сп’яніння також на випадки, що стосуються малолітніх дітей.

Зміни до статті 184 КУпАП передбачають відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють, за адміністративні правопорушення, вчинені малолітніми та (або) неповнолітніми віком до 16 років.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати з фракції "Слуга народу", зокрема голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.