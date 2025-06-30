Інтерфакс-Україна
Події
19:39 30.06.2025

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Румунії постраждала громадянка України - МЗС

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В Румунії в ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника одна особа загинула, троє - отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Як зазначили журналістам у відомстві, за інформацією консульського відділу посольства України в Румунії в ніч на 30 червня поблизу міста Бакеу (комуна Ніколая Белческу, Румунія) сталася ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника (в транспортному засобі перебувало 60 громадян України), який рухався за маршрутом Україна – Болгарія, та мікроавтобусу з румунською реєстрацією (в транспортному засобі перебувало 5 громадян Румунії).

"Внаслідок зіткнення одна особа загинула (громадянка Румунії), троє - отримали поранення різного ступеню тяжкості (одна громадянка України та двоє громадян Румунії). Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані в якості свідків. Того ж дня громадяни України продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником.

Посольство України надіслало офіційний запит до правоохоронних органів з метою встановлення обставин інциденту.

Справа перебуває на контролі посольства.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що у Румунії автобус із 60 українцями, серед яких була 21 дитина, в’їхав у мікроавтобус, є загибла та постраждалі. За попередніми даними, автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі.

У результаті аварії загинула 29-річна пасажирка мікроавтобуса, громадянка Румунії. Ще чотири пасажири дістали поранення.

Шістьом пасажирам автобуса, включаючи двох дітей, надали допомогу на місці, одного українця доставили до лікарні. Інші пасажири автобусу не постраждали.

Теги: #автобус #румунія #дтп

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