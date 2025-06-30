У Харкові з'явиться вулиці на честь загиблих льотчиків Устименка і Меся – Терехов

Дві вулиці Харкова будуть названі на честь Героїв України, військових льотчиків Максима Устименка та Олексія Меся, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки.. Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року на літаку F-16 у авіакатастрофі під час відбиття масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару Росії по Україні. Під час відбиття знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня 2025 року, відбиваючи на винищувачі F-16 масовану російську атаку. Йому вдалося знищити 7 повітряних цілей, під час відпрацювання по останній цілі літак зазнав пошкоджень, пілот відвів літак подалі від населеного пункту, але не встиг катапультувалися