Інтерфакс-Україна
Події
11:31 30.06.2025

Єрмак: Заяви РФ, що "динаміка переговорів залежить від Києва", - чергова маніпуляція

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Єрмак: Заяви РФ, що "динаміка переговорів залежить від Києва", - чергова маніпуляція

Росія імітує готовність до діалогу, їхні заяви, що "динаміка переговорів залежить від Києва", - чергова маніпуляція, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни. Російські заяви про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва", - це чергова маніпуляція. Вони звучать паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру", - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

Він наголосив, що РФ щодня демонструє діями свою неготовність до миру.

"І водночас намагається нав’язати світові перекручену картину, де кремль нібито "відкритий", а всі інші - винні у війні. Правда проста: саме москва є ініціатором і рушієм цієї війни. Саме кремль блокує будь-які мирні ініціативи", - наголосив Єрмав.

Він додав, що Україна виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах.

Раніше росЗМІ повідомляли, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що динаміка переговорів щодо України залежить від позиції Києва.

Теги: #єрмак #переговори #москва

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