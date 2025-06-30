Інтерфакс-Україна
Події
01:53 30.06.2025

Нічна ворожа атака БпЛА спровокувала пожежі на Харківщині - Синєгубов

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Вночі ЗС РФ атакували БпЛА кілька населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. з

"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Пісочині внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО, почалася пожежа.

У Куротному Чугуївського району пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.

У Дергачах внаслідок влучання БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

Джерело: https://t.me/synegubov/15352

Теги: #пожежі #харківська #бпла

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