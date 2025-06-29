Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкцій Європи проти РФ.

"Наші інституції почали виконувати рішення РНБО щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

За його словами, так само на 100% буде синхронізований пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані.

"Там багато діячів, багато компаній і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але і внутрішніх репресій в Ірані. Це один з найбільш жорстоких режимів у світі і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову. Ми продовжимо всю цю роботу щодо синхронізації", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що очікує від всіх українських інституцій в державі швидкого руху.

"Зараз санкції повинні бути одним з ключових пріоритетів. Санкції світу проти Росії – це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал. Повинна з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну. Війну проти нашої незалежності", - зазначив він.

Зеленський також анонсував підготовку на наступному тижні нових спільних з партнерами рішень щодо захисту та стійкості України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14921