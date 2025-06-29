Порошенко повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання комплексів "Ай-Петрі"

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

"Сьогодні розпочинаємо масштабну співпрацю з командуванням Сухопутних військ ЗСУ — домовилися про постачання комплексів ПДТР. Уже ні для кого не секрет, що російські БПЛА-розвідники вишукують цілі та коригують удари по них ракетами. Комплекси ПДТР "Ай-Петрі" зарекомендували себе як гарна протидія цим "птахам": виявляють та роблять їх "сліпими". Отож, цього разу передаємо сухопутці перші комплекси для виконання бойових задач", - написав Порошенко в соцмережі Х у неділю.

За його словами, п'ять комплексів вже у неділю були відправлені до підрозділів Сухопутних сил та одного з дивізіонів Військово-морських сил.

"Продовжуємо працювати! Бо що більше комплексів буде в українського війська, то більше життів нам вдасться зберегти", - відзначив Порошенко.

Як повідомлялося, з осені 2023 року Порошенко інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у ЗСУ. Тривалий час на цю програму не виділялося державне фінансування, але у березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони про їх закупівлі. "Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", – повідомив політик.

У 2024 році повідомлялося про передачу таких комплексів, зокрема, 406-й окремій артилерійській бригаді імені Алмазова, 148-й артилерійській бригаді, 206-й артилерійській бригаді ВМС України, 18 центру протидії технічним розвідкам, Оперативному командуванню "Південь".