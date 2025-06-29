Унаслідок масованого обстрілу Івано-Франківську є постраждала

Внаслідок нічної масштабної атаки на Івано-Франківщині є одна постраждала, пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та житловий будинок, повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Сьогоднішня ніч вкотре нагадала нам, що ворог підступний і не зупиняється ні перед чим. Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району. У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка - травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок", - написала Онищук в телеграм-каналі в неділю вранці.

Джерело: https://t.me/onyshchuksvitlana/23136