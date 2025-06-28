Інтерфакс-Україна
Події
03:40 28.06.2025

Унаслідок атаки БпЛА в Одесі двоє загиблих та шестеро постраждалих, з них двоє дітей - Кіпер

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Двоє загиблих та шестеро постраждалих внаслідок удару ворожого безпілотнику Одеси, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок ворожого удару дрону по житловій будівлі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих". – написав він в телеграмі.

За його словами, наразі у медичних закладах двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Крім того, станом на цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10271

Теги: #одеса #жертви #бпла

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