Унаслідок атаки БпЛА в Одесі двоє загиблих та шестеро постраждалих, з них двоє дітей - Кіпер

Двоє загиблих та шестеро постраждалих внаслідок удару ворожого безпілотнику Одеси, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок ворожого удару дрону по житловій будівлі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих". – написав він в телеграмі.

За його словами, наразі у медичних закладах двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Крім того, станом на цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10271