Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Відповідний указ №433/2025 опублікований на сайті президента.

Згідно з текстом документа, Кабінету міністрів постановлено визначити у 2026 - 2028 рр. основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Окрім того, необхідно опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських і ужити заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення, отриманого в період воєнного стану.

У 2026-2028 рр. Кабмін має інформувати Апарати РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування органів сектору безпеки і оборони України, зокрема державних цільових оборонних програм.