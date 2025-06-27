Інтерфакс-Україна
Події
13:06 27.06.2025

В більшості областей Україн на вихідних пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на сході – град та шквали

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В більшості областей Україн на вихідних пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на сході – град та шквали

В Україні у суботу, 28 червня, короткочасні дощі, вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях - грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

У Києві 28 червня невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура вдень була 33,5° в 1961 р., найнижча вночі 6,8° в 1887 р.

У неділю, 29 червня, невеликі короткочасні дощі, місцями грози; вночі на Правобережжі, вдень у більшості центральних, Житомирській та Київській областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, більшості центральних та південних областей місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

В Києві у неділю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

 

Теги: #погода #дощі #укргідрометцентр

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