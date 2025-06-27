Інтерфакс-Україна
Події
12:33 27.06.2025

ВАКС оголосив перерву в засіданні з обирання запобіжного заходу Чернишову

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ВАКС оголосив перерву в засіданні з обирання запобіжного заходу Чернишову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив перерву в засіданні з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 12:15 п'ятниці після заслуховування сторін суддя оголосив про перерву до 16:30, після чого засідання буде продовжено.

Раніше НАБУ і САП скерували до ВАКС клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Також обвинувачення звернулося до суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єра від посади, а також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; носити електронний засіб контролю.

В свою чергу, захист просить ВАКС повністю відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України. 

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

Теги: #вакс #суд #чернишов

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