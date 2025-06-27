Інтерфакс-Україна
Події
11:53 27.06.2025

Умєров: далекобійних операцій буде більше, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів

1 хв читати
Умєров: далекобійних операцій буде більше, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Уже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів по військовій машині РФ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі з журналістами він заявив, шо приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів.

Так, минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дало змогу регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибокому тилу ворога.

Умєров запевнив, шо усі поставки дронів відбуваються за графіком, виконання операцій здійснюється щодня, згідно із затвердженими планами.

Теги: #умєров #міноборони #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 27.06.2025
Умєров: Один з нових виробів для боротьби з "шахедами" показав дуже високу ефективність

Умєров: Один з нових виробів для боротьби з "шахедами" показав дуже високу ефективність

12:13 27.06.2025
Підхід до фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога - Умєров

Підхід до фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога - Умєров

11:49 27.06.2025
Умєров: на середину 2025р вже виконано понад 50% обсягів робіт з будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік

Умєров: на середину 2025р вже виконано понад 50% обсягів робіт з будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік

11:42 27.06.2025
Умєров про зустрічі з РФ: росіяни ймовірно, використовують гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску

Умєров про зустрічі з РФ: росіяни ймовірно, використовують гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску

11:30 27.06.2025
Україна зацікавлена в залученні американських компаній до гуманітарного розмінування – держсекретар Міноборони Сопіга

Україна зацікавлена в залученні американських компаній до гуманітарного розмінування – держсекретар Міноборони Сопіга

11:17 27.06.2025
Умєров: КНДР залучила до війни проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту, розглядає можливість передати додатковий контингент

Умєров: КНДР залучила до війни проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту, розглядає можливість передати додатковий контингент

11:05 27.06.2025
Умєров: Після завершення обговорень з РФ гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів

Умєров: Після завершення обговорень з РФ гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів

10:32 27.06.2025
Україна продовжує роботу над організацією зустрічі на рівні лідерів для досягнення миру – Умєров

Україна продовжує роботу над організацією зустрічі на рівні лідерів для досягнення миру – Умєров

21:26 26.06.2025
Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

19:44 26.06.2025
Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

ВАЖЛИВЕ

Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

За місцями проживання Гусакова і тих, чиї картки він використовував для збору донатів, проходять обшуки - Нацполіція

ВАКС у пʼятницю розпочав розгляд обрання запобіжного заходу Чернишову, віцепремʼєр прибув до суду

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

ОСТАННЄ

Чернишов на суді: жодна земельна ділянка не втрачена і не могла бути втрачена

Через російську повітряну атаку на Полтавщині пошкоджено заклад охорони здоров'я

Захист просить ВАКС відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову

Ініціативи щодо компенсації промінвестицій через податки потребуватимуть прозорого механізму подання заявок та контролю – юрист

У місті Самар пролунали вибухи – ОВА

ППО збила два "Калібри" в небі над Хмельницькою областю, пошкоджені авто та огорожа - обладміністрація

Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

Ще понад 75 правозахисників, діячів культури, освіти і журналістів висловилися за перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена

Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА