Одна людина загинула, ще 4 постраждали через ворожі обстріли в Харківській області - Синєгубов

Один загиблий і четверо постраждалих впродовж минулої доби внаслідок атак ворога по 2 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов в Телеграм у п'ятницю.

"У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік", - написав Синєгубов.

За його словами, окупанти застосовували некеровані авіаційні ракети, КАБи та БпЛА типу "Шахед".

Через ворожі обстріли у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, в Ізюмському - сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку.

Джерело: https://t.me/synegubov/15307