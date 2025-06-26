Інтерфакс-Україна
Події
15:11 26.06.2025

Генпрокурор: Забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість

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Генпрокурор: Забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляє про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора та обіцяє забезпечити комунікацію з бізнесом в рамках закону.

"Сьогодні реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань", - повідомив Кравченко в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, на практиці діяльність Департаменту зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.

"Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах", - зазначив генпрокурор.

В цьому контексті він заявив, що у фокусі відомства є медіація. "Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість", - запевнив він.

Генпрокурор наголосив, що це буде також зоною відповідальності його заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях - керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше.

"Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань", - додав Кравченко.

Також він уточнив, що реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках евроінтеграційних процесів. 

Теги: #бізнес #кравченко_руслан #генпрокурор

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