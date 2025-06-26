Інтерфакс-Україна
Події
13:49 26.06.2025

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

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Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Пішов з життя радянський та український політик, колишній міський голова Одеси Руслан Боделан, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер у четвер.

"Відійшов у вічність Руслан Боделан. Щиро співчуваю рідним і близьким Руслана Борисовича. Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні. Світла пам’ять", - написав він у Телеграмі.

Як відомо з відкритих джерел, Боделан з 1984 по 1991 обіймав керівні посади в Одеському міському та обласному комітетах КПУ, облвиконкомах та облраді. Народний депутат України І та ІІ скликань. З 1995 по 1998 — голова Одеської ОДА, з 1998 по 2005 роки — Одеський міський голова.

Теги: #боделан #смерть

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