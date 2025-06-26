Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України додало два нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Згідно з повідомленням міністерства, до переліку включено: обряд "Дівування" у місті Баштанка Миколаївської області і мосяжні традиції Гуцульщини (мосяжництво - різновид художньої обробки металів (міді, латуні, бронзи), а також виготовлення з цих металів різноманітних виробів).

"Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини", - додали у відомстві.