Інтерфакс-Україна
Події
12:49 26.06.2025

Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

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Міністерство культури та інформаційної політики України додало два нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. 

Згідно з повідомленням міністерства, до переліку включено: обряд "Дівування" у місті Баштанка Миколаївської області і мосяжні традиції Гуцульщини (мосяжництво - різновид художньої обробки металів (міді, латуні, бронзи), а також виготовлення з цих металів різноманітних виробів).

"Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини", - додали у відомстві.

Теги: #мкск #традиції

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