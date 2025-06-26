Інтерфакс-Україна
Події
11:57 26.06.2025

У Миколаєві обвалилася пошкоджена ворожим обстрілом частина будівлі "Дормашини"

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У Миколаєві обвалилася частина будівлі колишнього заводу "Дормашина", котру ще в лютому було пошкоджено ворожим обстрілом, повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

"Сьогодні, 26 червня, по проспекті Центральному обвалилася частина будівлі колишнього заводу "Дормашина", яка перебуває у приватній власності. 16 лютого будівля постраждала внаслідок атаки ворожих дронів", - йдеться у повідомленні пресслужби у четвер.

Повідомляється, що наразі ділянку огороджено, прохід перекрито. На місці працюють співробітники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, ДСНС, поліція та профільні експерти. Будівлю обстежують, згодом буде вирішено питання про подальші роботи.

"Зараз працівники спецпідрозділу 10-го загону ДСНС України разом з представниками будівельних експертів обстежують будівлю на предмет можливості її консервування або необхідності демонтажу певних конструкцій. Працюють спеціалісти і поки що висновки робити зарано. Миколаївська міська рада все зробить, щоб місце було безпечним", – прокоментував ситуацію начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роман Возняк.

Рух проспектом не перекрито. Проте у міськраді звернулись до жителів з проханням не наближатися до ділянки.

Теги: #руйнування #миколаїв

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