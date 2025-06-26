Спецтрибунал є частиною ширшої архітектури справедливості, яку Україна вибудовує разом із партнерами, - Шмигаль

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Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України є частиною ширшої архітектури справедливості, яку Україна вибудовує разом із партнерами, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вперше буде створено міжнародний трибунал для розгляду саме злочину агресії — незаконного застосування сили проти суверенної держави. Цей трибунал стане незалежною міжнародною інституцією в межах Ради Європи. У його статуті немає згадок про персональні імунітети — отже, до відповідальності зможуть бути притягнуті найвищі посадовці рф, включно з главою кремля", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, створення трибуналу - це частина ширшої архітектури справедливості, яку Україна вибудовує разом із партнерами: Реєстр збитків, завданих агресією; Міжнародна комісія для розгляду позовів про компенсацію; Компенсаційний фонд — на основі принципу "агресор має заплатити".

"Це потужний сигнал росії, що агресор не уникне відповідальності. Ворог заплатить за злочини, скоєні проти України та українського народу. За зруйновані домівки, школи, лікарні, за викрадення дітей. Заморожені російські активи мають стати компенсацією за збитки та спрямовані на відновлення України", - додав він.

У свою чергу у Міністерстві юстиції відзначили, що Спеціальний трибунал є окремим суб’єктом міжнародного права з відповідною міжнародною та національною правоздатністю, необхідною для виконання свого мандата.

Зокрема, згідно зі Статутом, до кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті особи, які несуть найвищу відповідальність за цей злочин — зокрема представники вищого політичного та військового керівництва РФ, включно з главою держави, главою уряду, міністром закордонних справ та іншими посадовцями, які мали реальний вплив на ухвалення рішень.

Відзначається, що посадове становище особи не є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності — Статут Спецтрибуналу не передбачає імунітету навіть для чинних глав держав.

"У випадках, коли обвинувачений переховується від правосуддя, Статутом передбачена можливість заочного провадження з правом на перегляд справи у разі його особистої явки", - додали у відомстві.

Крім того, в Мін'юсті повідомили, що визначатимуть перелік внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання угодою чинності, а Офіс генерального прокурора забезпечуватиме співробітництво України зі Спеціальним трибуналом на всіх етапах провадження.

Як повідомлялося, 25 червня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.