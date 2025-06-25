Інтерфакс-Україна
Події
23:52 25.06.2025

Справедливість потребує інструменту. Трибунал — саме для цього — Стефанчук

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Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав створення трибуналу прикладом об’єднання міжнародної спільноти для притягнення до відповідальності за агресію вперше з часів Другої світової війни.

"Вперше з часів Другої світової війни світ обʼєднується, щоб створити окремий міжнародний механізм відповідальності за злочин агресії — той, що відкрив шлях до всіх подальших воєнних злочинів росії", - написав Стефанчук на своїй сторінці в Фейсбук.

Він підкреслив, що підписання Угоди стало результатом рішучості та послідовності Президента Зеленського, а також наголосив, що Верховна Рада забезпечить підтримку трибуналу на законодавчому, політичному та інституційному рівнях. "Дякую Раді Європи за непохитну позицію та готовність діяти. Верховна Рада України забезпечить усю необхідну підтримку Трибуналу — на законодавчому, політичному та інституційному рівнях. Безкарності не буде. Трибунал — це доказ того, що справедливість не відкладається. Вона формується — і невідворотно наближається", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BxqvSwxLG/?mibextid=wwXIfr

Теги: #угода #спецтрибунал #європа

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