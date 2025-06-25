Інтерфакс-Україна
Події
20:06 25.06.2025

На Харківщині загинув цивільний через ворожий обстріл

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На Харківщині загинув цивільний через ворожий обстріл
Фото: Харківська ОВА

У середу вдень російські окупаційні війська обстріляли с. Петро-Іванівка Куп’янського району Харківської області.

"Загинув 60-річний чоловік", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім цього, вранці окупанти завдали авіаудару по Григорівці. За попередніми даними, вони скинули на село чотири ФАБ-250 з УМПК. Пошкоджено більше 10 домоволодінь.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Теги: #харків #обстріл

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