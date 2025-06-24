Інтерфакс-Україна
Події
19:03 24.06.2025

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

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До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

Кількість жертв російської ракетної атаки на Дніпропетровщину зросла до 17 осіб, постраждалих до 200, повідомила обласна прокуратура.

"Внаслідок ракетної атаки рф по Дніпропетровщині загинули 17 людей. Постраждали понад 200 осіб, серед них — 19 дітей", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграмі у вівторок увечері.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак підтвердив цю інформацію, уточнивши, що 15 людей загинули в Дніпрі, ще двоє у місті Самар Дніпропетровської області. Кількість постраждалих у Самарі, за його словами, зросла до 14, у Дніпрі - до понад 200.

"У місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини", - сказав Лисак.

Теги: #дніпропетровська_область #жертви #обстріли

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